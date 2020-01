¿Por qué ponemos tanto empeño en acabar con las relaciones cara a cara? Yo trato con mis ‘choricillos’ cara a cara

Buenas, soy Emilio Calatayud. Mientras sigo con interés el debate de investidura, me viene a la mente la decisión de quitar de muchas estaciones a las personas que venden billetes de tren. Y luego pienso en todas las aplicaciones y chismes que nos ofrecen para que no aparezcamos por las oficinas bancarias. Y en los contestadores que te dicen ‘pulse uno si quiere hablar con…’ ¿Por qué ponemos tanto empeño en acabar con las relaciones cara a cara, con las relaciones humanas? A mí me gusta tratar con mis ‘choricillos’ cara a cara. Solo hago las videoconferencias estrictamente necesarias.

A ver si hablan de este tema en el debate de investidura…