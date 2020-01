Le he pedido a mi nieta de un año sus previsiones para 2020 y no ha dicho ‘na’: un signo de inteligencia

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay personas, yo entre ellas, que a veces hablamos demasiado. En unos casos es porque a quien le preguntan sabe de ‘to’, no es mi caso, y en otras porque no saben decir que ‘no’ y quedarse callados que están más guapo: me temo que este sí es mi caso.

Total, que le he pedido a mi nieta de un año sus previsiones para el 2020 y no ha dicho ‘na’. Me ha mirado con curiosidad y ha permanecido callada: es un signo de inteligencia. Tengo que aprender de ella. A ver si lo logro este 2020, ja, ja, ja.