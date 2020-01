¿Cómo se motiva a un hijo? ¡Si no estudias, a trabajar! Se puede probar con la meditación, pero no suele funcionar

Buenas, soy Emilio Calatayud. La vacaciones de Navidad se acercan al final y hay padres que preguntan cómo motivar a los niños para que vuelvan a clase con las pilas cargadas y todo eso… Es que los niños ahora se nos desmotivan mucho. No soy experto en motivación ni ‘coach’, así que lo único que se me ocurre para motivar es lo siguiente: ¡Si no estudias, a trabajar!

También se puede probar con la meditación trascendental, el tai chi, etc, pero no suelen funcionar en los casos de desmotivación severa. Es más efectivo que el niño vaya a coger ajos a las siete de la mañana.