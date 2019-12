Buenas, soy Emilio Calatayud. La Navidad es ante todo una fiesta religiosa, pero no solo eso, que ya es bastante. La Navidad es que un niño juzgado y encerrado por pegar a sus padres pida un permiso para poder pasar la Navidad con sus padres. No ocurre siempre, pero sí en gran parte de los casos. Los niños, precisamente porque lo son, cambian. No es fácil, pero cambian. Y la Navidad es que, habitualmente, les concedemos el permiso y todo va bien.

