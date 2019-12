Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay padres que tienen la idea muy equivocada de que si compran el móvil más caro y moderno a su hijo el niño va a ser más respetado y ‘valioso’. No van por ahí los tiros. Los objetos no hacen mejores a las personas. Y en el caso de los móviles, el efecto puede ser el contrario: el chico se aísla con su móvil y acaba siendo objeto de acoso, etc.

El respeto no se compra. Ahí lo dejo.