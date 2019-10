Uno de nuestros ‘choricillos’ ha decidido ir a catequesis: más vale que haga el Camino de Santiago que la ruta del bakalao…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me cuentan que uno de los ‘choricillos’ que tenemos encerrados ha decidido ir a catequesis. Ya sé que no es una noticia como para que se pare el mundo, pero es bonita. Que quede claro que nadie le ha obligado, porque, entre otras cosas, sería ilegal. Ha salido de él. Como juez, como ciudadano y como católico, a mí me alegran estas cosas. Igual que cuando un ‘choricillo’ que era ‘mu’ malo, ‘mu’ malo me dice que se va a hacer bombero o policía para ayudar a la gente.

En cuanto al de la catequesis, y como digo siempre, más vale que acabe haciendo el Camino de Santiago que la ruta del bakalao, si es que existe todavía la ruta del bakalao, pero es que yo soy así de antiguo.

Nada más. Como me agradó la historia quería contarla. Ya está.