Un ‘consejo’ para el primer día de cole que no pasa de moda: “Tú no pegues, pero si te pegan, tú dale más fuerte”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo escuché el otro día y fue como viajar a mi infancia. Una madre contaba a una amiga que, el primer día de cole, le había dicho a su niño: “Tú no pegues, pero si te pegan, tú dale más fuerte”. Hay mensajes o ‘consejos’ por los que no pasa el tiempo. Es una frase curiosa. Tiene un lado pacifista, pero el otro es decididamente belicista, ja, ja, ja. Es una contradicción, pero que se sigue usando como si no lo fuera. Es como decir: niño sé bueno, pero sin pasarte, ja, ja, ja.

No es políticamente correcto, pero a mí me hace gracia.