Mi amigo Juanlu, el chico con superpoderes, recorre Tailandia en su silla de ruedas

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ya os he hablado más de una vez de mi amigo Juanlu y se su hermano Óliver, dos trotamundos granadinos que son increíbles. Juanlu tiene parálisis cerebral y va en silla de ruedas, lo que no le impidió hacer el Camino de Santiago junto a Óliver y la madre de ambos. Bueno, pues no contentos con aquella hazaña ahora están haciendo el Camino sin Límites edición Tailandia. Una pasada. Echad un vistazo a sus vídeos porque merecen la pena. Juanlu tiene superpoderes y nos alegra la vida. Aquí os dejo un capítulo de sus andanzas por Tailandia.

