A los niños que condeno a sacarse la ESO ya les pido un siete, como el aprobado se lo dan por ley…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Todos los años condeno a varias decenas de niños a sacarse la ESO. Antes me conformaba con que lo hicieran con un cinco, pero ya no. Como el aprobado se lo dan por ley, yo les condeno a ir a por nota: a por un siete como mínimo. Es la diferencia entre la ley educativa y la ley penal. Y si no cumplen se arriesgan a que los condene por desobediencia. Ya no me vale que aprueben por lo criminal: ya exijo un notable. Y al que le parezca mal, que no delinca, que nadie le obliga.

