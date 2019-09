Gasol, la dieta de los campeones: “Mi madre decía, si no te lo comes hoy, te lo comes mañana”

Buenas, soy Emilio Calatayud. El que más y el que menos, porque digo siempre lo mismo, me habrá escuchado contar cómo fue mi educación alimentaria, por decirlo de alguna forma: nos ponían sopa para comer; que no la queríamos, nos la ponían para cenar; que no la queríamos, pues para desayunar, etc. Y al final te comías la sopa.

Pues me congratula saber que Pau Gasol se crió con la misma dieta y mirad lo alto que ha llegado. Os dejo con GasoL y la dieta de los campeones: «Me acuerdo que sobre todo mi madre nos obligaba a comer cosas que no nos apetecían. No daba su brazo a torcer. Decía: si no te lo comes hoy, te lo comes más tarde. O mañana. Pero no va a estar tan bueno. O no comerás, decía mi madre y se quedaba tan ancha. Y terminabas comiendo porque tenías hambre».