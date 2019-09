El Granada ganó al Barça, me alegro, pero no lo celebro porque detrás están las casas de apuestas

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ayer sábado, el Granada le ganó al Barça merecidamente. Me alegro por los chicos. Se lo merecen. Son jugadores modestos y desconocidos, pero han hecho un equipo que tiene muy buena pinta. Me alegro por ellos y por la afición, claro, pero no lo celebro porque detrás están las casas de apuestas deportivas, el juego en Internet o físico, que es una plaga y una trampa en la que están cayendo muchos menores que llegan a ellas atraídos por el fútbol. Esas empresas son las que, al final, ganan de verdad, y los derrotados son los menores adictos al juego. Nos vamos a arrepentir.

