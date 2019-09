¿Cámaras en las aulas? Si lo que sobran en los institutos son cámaras: el 90% de los niños tiene una

Buenas, soy Emilio Calatayud. Supongo que habréis escuchado la idea de la fiscalía de instalar cámaras en las aulas para prevenir delitos contra la libertad sexual. Entiendo la propuesta y en alguna ocasión he pensado que podría ser una buena iniciativa, pero no es tan fácil de llevar a cabo… De todas formas, ahora mismo el problema de los centros escolares, de los institutos principalmente, es que sobran cámaras. El 90% de los niños, y seguramente me quedó corto, tienen una en su teléfono móvil. Y esas son muchas cámaras. Demasiadas. Y luego pasa lo que pasa: grabaciones de vejaciones, acoso, intercambio de vídeos sexuales, ‘bromas’ pesadas, retos absurdos…

Relacionado