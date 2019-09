Ahora que empieza el curso, un libro que no es de autoayuda, pero que puede ayudar…

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Ahora que el curso no ha hecho más que empezar, queremos aconsejaros la lectura de un libro que, aunque no es de autoayuda, igual os puede ayudar a relacionaros mejor con vuestros hijos. O igual no, cualquiera sabe. En este segundo caso nos ayudaréis a intentar vender más libros que Belén Esteban y sus memorias, que fue el objetivo que se fijó el juez cuando se publicó ‘Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de…’ (editorial Alienta-Planeta). Todavía no lo ha conseguido, pero no pierde la fe. Es más, luego se propuso vender más que Pedro Sánchez y su ‘Manual de Resistencia’.

De momento, ya ha llegado a la séptima edición, así que igual en 2030 o por ahí… ¡quién sabe!

Por supuesto, gracias a todos los que habéis leído ‘Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de…’ Y también a los que habéis leído ‘Mis sentencias ejemplares’ (La Esfera de los Libros). Ojalá os hayan servido aunque sea un poquito.