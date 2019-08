Wasap evitará que los menores usen la aplicación. ¿Por qué no lo hizo antes?: porque tenía que forrarse a toda costa

Buenas, soy Emilio Calatayud. Obligada por la nueva ley europea (que, como suele ocurrir con las leyes, llega tarde), Wasap va a dotar a su aplicación de un filtro para que no puedan usarla los menores de 16 años. ¿Por qué ha esperado a que existiera una ley? ¿Por qué no lo hizo antes? Sencillo: porque tenían que forrarse a toda costa…. Sí, incluso a costa de los derechos de los niños y del interés superior del menor, que todos debemos defender. Pudo haber creado antes el filtro por responsabilidad social, pero no lo hizo.

¿Cuántos vídeos o mensajes de vejaciones, acoso y otros abusos entre menores nos habríamos ahorrado? ¿Quién repara ahora el honor y intimidad de esos cientos y cientos de menores? Hay cosas más importantes que la cuenta de resultados, hombre, ¡ya está bien!