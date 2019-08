“Don Emilio, soy francés, pero si se presenta a presidente de Gobierno, me hago español para votarle”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Normalmente, y por pudor, no suelo comentar los piropos que vosotros me dedicáis (y me refiero a vosotros y vosotras, pero uso el genérico para no extenderme demasiado). Pero voy a hacer una excepción. Un ciudadano galo, que reside en nuestro país desde hace años, me ha hecho llegar el siguiente mensaje: “Si un día se presenta a presidente del Gobierno, me hago español para poder votarle”. ¡Mon Dieu!

Antes de nada debo aclarar que, aunque mi yerno sea francés, este amigo no pertenece a mi familia política. Me he cerciorado para que nadie pudiera decir: ‘Así cualquiera’, ja, ja, ja.

Por lo demás, reitero lo que digo siempre: no voy a entrar en política. No creo que valga para eso. Así que, querido amigo, vas a poder seguir siendo francés. De todas formas: Merci beaucoup.