¿Tendríais hijos si volvieseis a nacer? Yo sí

Buenas, soy Emilio Calatayud. Escucho a una mujer mayor, una abuela, vaya, decir lo siguiente: “Si volviera a nacer, no tendría hijos. Me dedicaría a hacer todo lo que no he podido hacer”. Lo primero que me sale es: Tampoco es eso, mujer. Pero luego reconozco que igual todos los padres y madres deberíamos hacernos esa pregunta alguna vez en la vida. ¿Tendríais hijos si volvieseis a nacer? Yo tengo claro que sí. A pesar de las discusiones y los disgustos, y las cosas que tienes que dejar de hacer, yo repetiría: primero, y sobre todo, por amor y cariño. Y puestos a ser sincero, un poquito también por egoísmo: alguien tiene que pagar las pensiones, ja, ja, ja.

