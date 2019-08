No son números, son personas: 40 mujeres y dos niños, víctimas de la violencia género en lo que va de año

Buenas. soy Emilio Calatayud. Este 2019 está siendo terrible para las mujeres en España. No son números, son personas: 40 mujeres y dos niños, víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año. Y no quiero olvidarme de Gema, la niña española de solo 22 años, que ha sido asesinada presuntamente por su novio en Alemania. Trabajaba de dependienta en un Zara y tenía una sonrisa preciosa. ¡Qué pena!

Nos acordamos de todas vosotras. Y nos indignan esos hombres malvados que dicen que hacen lo que les da la gana, que nadie puede decirles nada, que no se arrepienten de nada. Pues no señores: no pueden hacer lo que les dé la gana y tienen que arrepentirse. Y si no quieren, el Estado de Derecho les obligará.