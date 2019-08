Los superpoderes de mi amigo Juanlu: chavales, dejaos de retos virales y esas chorradas, y aprended de él

Buenas, soy Emilio Calatayud. Recientemente me encontré con mi amigo Juanlu por Granada y me alegró el día. Bueno, me alegró varios días. Ese es el mayor superpoder de Juanlu ( porque tiene varios): la alegría de vivir. Tiene una discapacidad del 96%, pero con el apoyo de su hermano Óliver, se hizo los 800 kilómetros del Camino de Santiago en su silla de ruedas. Chavales, dejaos de retos virales y esas chorradas, y aprended de él, que bate retos y récords a diario.

La ultima vez que estuvo en el juzgado coincidió con varios de mis ‘choricillos’ y le regalé una gorra de ‘poli’ para que los vigilara. Nos partimos de risa.

Aquí os dejo un enlace para que veáis el documental sobre su hazaña en el Camino de Santiago. Merece la pena verlo. ¡Tomad reto viral, chavales!