“Está equivocado, señor juez, mi hijo no ha podido hacer eso” “No, el que está equivocado es usted”

Buenas, soy Emilio Calatayud. No sé cuántas veces habré tenido el diálogo que encabeza este comentario. Un padre o una madre, o ambos, de un chaval que ha cometido un delito te dicen: “Está equivocado, señor juez, mi hijo no ha podido hacer eso”. Y yo les tengo que responder: “No, el que está equivocado, es usted”. De repente se dan cuenta de que no conocen a sus hijos y sus mentes se niegan a creer que su hijo ha robado, ha agredido a otra persona o ha atacado en manada a una chica.

Luego, cuando asumen que los equivocados son ellos, se sienten culpables y comienzan a preguntarse en qué han fallado… Bueno, también hay padres que defienden a sus hijos sin importarles lo que hayan hecho. Esos son los más equivocados.