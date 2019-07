Claro que hay que negociar con los hijos: O me das las clave del móvil o te lo pagas tú

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay un término que se emplea con mucha alegría a la hora de hablar de las relaciones entre padres e hijos: me refiero al concepto ‘negociar’. No sé si estoy muy de acuerdo con utilizar esta expresión, porque ‘negociar’, en mi modesta opinión, sugiere que las partes están en el mismo plano, o sea, que son iguales, y yo eso no lo veo. Es verdad que todos somos iguales ante la ley, pero algunos, los padres, somos más iguales que otros, los hijos.

Pero vamos, claro que estoy a favor de negociar con los hijos. Por ejemplo: O me das la clave del móvil o te lo pagas tú. Y, de paso, rellena tú la matrícula del ‘insti’ porque a mí no me da la gana hacerlo más. Y esto es innegociable.