Advertencia incorrecta; “Hija, va a venir la Policía de la playa y te va a llevar por llorona”

Buenas, soy Emilio Calatayud, He aquí una advertencia incorrecta, pero real como la vida misma (la he escuchado en una playa de Granada): “Hija, va a venir la Policía de la playa y te va a llevar por llorona”. A ver, las Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y las policías autonómicas) no son el coco ni el hombre del saco. Su misión consiste precisamente en protegernos a todos. También a las niñas lloronas.

Si la niña llora, los que tienen que ‘negociar’ con ella son sus papás y no las Fuerzas de Seguridad. Parece una chorrada, pero si los niños nacen, crecen y se desarrollan pensando que las fuerzas de seguridad son el ‘poli malo de la sociedad’, y nunca mejor dicho, pues igual tenemos problemas. Y todo para que los papás queden como ‘el poli bueno’. Eso es hacer trampas, trasladar a otros la responsabilidad de educar.