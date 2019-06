Hay políticos que dicen: ‘A mí nadie me da lecciones’; pues a mí sí: los ‘choricillos’, los padres…, aprendo de ellos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Últimamente he escuchado a algunos políticos proclamar: ‘A mi nadie de da lecciones…’ o ‘A nosotros nadie nos da lecciones…’ Pues me parece mal. Un político tiene que aprender todos los días y aceptar lecciones de todo el mundo para ser mejor político. Es mi opinión. Yo no soy político, soy juez y a mí me dan lecciones todos los días: mis ‘choricillos’ y sus padres, mis compañeras de trabajo, mis vecinos… Y lo considero una suerte. Siempre aprendo algo nuevo. A mí, por fortuna, me puede dar lecciones todo el mundo.

