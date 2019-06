Descanse en paz Chicho Ibáñez Serrador, de parte de un fan del ‘Un, dos, tres’ e ‘Historias para no dormir’, los malos ratos más buenos de la TV

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ha muerto un genio: Chicho Ibáñez Serrador. Sabíamos que el hombre estaba malillo, pero no por ello su fallecimiento deja de ser una triste sorpresa. Descanse en paz. Nuestras condolencias a su familia. Los que fuimos y seguimos siendo fans incondicionales del inolvidable concurso ‘Un, dos, tres’ y de sus terroríficas ‘Historias para no dormir’, dos obras de arte de la televisión, no lo olvidaremos.

Ahora hay cientos de cadenas de televisión y plataformas que ofrecen series, pero nadie ha conseguido superar las ‘Historias para no dormir’ de Chicho. Gracias por hacernos pasar tan buenos malos ratos.