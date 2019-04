Si al final llega a las Cortes una ley de eutanasia, los congresistas deben votar en conciencia y no lo que les digan que voten

Buenas, soy Emilio Calatayud. Si al final llega a las Cortes una ley de eutanasia, y yo creo que tarde o temprano llegará, los congresistas deben votar en conciencia y no lo que les digan que tienen que votar desde las cúpulas de los partidos. Es un asunto lo suficientemente serio y grave como para que no sean solo los cuatro o cinco ‘jefes’ de turno los que decidan. No está escrito en ningún sitio que todos los de izquierdas sean favorables a la eutanasia ni que todos los de derechas sean contrarios a la eutanasia. Me consta que hay de todo en ambos lados. Por eso es de vital importancia que haya libertad de voto y que cada representante político tenga autonomía para decantarse por lo que su conciencia le dicte. Y si hay alguno que no tenga conciencia, lo mejor es que se abstenga.

Por lo demás, diré que me parece un asunto tan delicado que yo no me he formado una opinión todavía. Y no sé si al final llegaré a una conclusión. Lo único que tengo claro es que ahora mismo no me siento capacitado para emitir un juicio en uno o en otro sentido, por eso es fundamental que exista la libertad de voto.