No fui juez con 21 años, sino con 24, a Dios lo que es Dios, y al César lo que es del César

Buenas, soy Emilio Calatayud, En el anterior comentario se deslizó una errata que tengo interés en aclarar: no fui juez con 21 años, sino con 24, a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César. Lo que hice con 21 años fue terminar la carrera, después ejercí como abogado (dos años, porque no era lo mío) y luego trabajé vendiendo papel autocopiativo un año más, que no se me daba nada mal (bastante mejor que lo de abogado). Y con 24, tras aprobar la oposición, me estrené como juez en Güímar. Quería aclararlo porque ha habido quien se ha extrañado y con razón.

El que sí fue juez con 21 años fue mi padre, pero esa es otra historia…