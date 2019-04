Buenas, soy Emilio Calatayud. Había salido a pasear por Granada y no me había enterado de lo que estaba ocurriendo en Francia. Está ardiendo la catedral de Nuestra Señora de París. Es un desastre que no duele y nos afecta a todos. Notre Dame es patrimonio del mundo. Irremediablemente me ha venido a la cabeza la caída de las Torres Gemelas de Nueva York. Es el rostro más terrible de la historia.

