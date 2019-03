Tengo 63 años y aún no sé si he sido y soy un buen padre

Buenas, soy Emilio Calatayud. Fijaos si es difícil ser padre o madre que a mis 63 años yo aún no sé si he sido y soy un buen padre. Es más, creo que no lo sabré hasta el día que me muera. Pero tampoco es seguro. Igual en el momento postrero mis hijos me dicen que sí, que fui un buen padre, pero a lo mejor lo dicen por compasión, ja, ja, ja.

Tampoco sé si soy un buen juez, la verdad.

Hombre, matar no he matado a nadie y tampoco he atracado bancos ni nada por el estilo, así que estoy en la senda para tratar de ser una buena persona. Otra cosa es que lo logre. Pero con eso me conformo.

Y perdonad que haya hablado de mí, pero es que no se nos ocurría otra cosa. Y soy lo que más a mano tengo.