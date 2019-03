Los jefes de Internet no quieren Internet en los colegios de sus hijos; la razón: son padres listos y nosotros tontos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Leo en El País que en los colegios en los que estudian los hijos de los jefes de Internet (los señores de Google, etc) no hay pantallas ni ordenadores. Los maestros usan tizas y encerados, y los niños lápices y todo eso. Ya en más de una ocasión hemos hablado de este asunto aquí en el blog. Es un tema interesante: ¿Por qué los mandamases de Internet no quieren Internet para sus hijos? La respuesta es simple: porque son padres listos y nosotros tontos.

No son dictadores ni personas trasnochadas o retrógradas, al revés, son los que manejan el mundo y, sin embargo, quieren que sus hijos tengan una educación como cuando no existía Internet. Ahí tenemos una lección que aprender, ¿no?

El reportaje está en

https://elpais.com/sociedad/2019/03/20/actualidad/1553105010_527764.html