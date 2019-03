¿Del Día del Padre al Día del Progenitor Diferente a la Madre Biológica?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ayer celebramos el Día del Padre. Quizá fue el último con esa denominación. ¿Va a pasar el Día del Padre a llamarse el Día del Progenitor Diferente a la Madre Biológica? Puede que sí. Ese kilométrico nombre es el que aparece en la norma que regula lo que hasta ahora todos creíamos que se llamaba permiso de paternidad. Pues ya no es permiso de paternidad: ahora se debe decir permiso al progenitor diferente a la madre biológica. He de confesar que no entiendo el concepto. Si mañana yo, que soy viudo, adopto un niño ¿qué soy según la nueva nomenclatura legal? ¿Y si solo hay una madre biológica? ¿Y ahora qué hacemos?

Y una pregunta de especial interés para los que somos católicos: ¿Dónde encuadramos a San José?

¿Qué pasa si ahora los niños y las niñas dejan de decir ‘papi’ o ‘mami’ -o papis y mamis sin son parejas del mismo sexo- para decir progenitor? ¿Qué habremos ganado con eso?

Las leyes y las normas, además de procurar ser justas, deben ser inteligibles. Digo yo…