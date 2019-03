Buenas, soy Emilio Calatayud. Hay pocas cosas más difíciles que denunciar a un hijo y, además, desear con todas tus fuerzas que lo condenen y lo encierren. Parece algo antinatural, de malos padres y peores personas… Pero no es así. Cuando unos padres me dicen, y me lo dicen muchos, : “Gracias por encerrar a mi hijo, lo que están diciendo de verdad es: “Queremos a nuestro hijo”. Y es verdad.

