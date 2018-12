Felicidades Constitución, pero ya sabes que de los 40 ‘pa’ arriba, no te mojes la barriga

Buenas, soy Emilio Calatayud. Felicidades, querida Constitución por tus 40 años. Pero no olvides el dicho que aconseja que de los 40 ‘pa’ arriba no te mojes la barriga, que luego vienen los catarros y las pulmonías. Y Felicidades a todos nosotros, a todos los españoles, porque tenemos una Constitución que la hicieron personas que tenían todas las razones del mundo para odiarse, pero dejaron a un lado su odios para redactarla. Hoy, en cambio, no tenemos razones para odiarnos, pero no nos ponemos de acuerdo en nada.

Y, por último, gracias a todos los que habéis elegido Granada para pasar este puente. Estamos encantados de recibiros.