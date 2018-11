Buenas, soy Emilio Calatayud. A ver cómo lo cuento… Resulta que hay madres y padres que tienen la costumbre de enseñarle a sus niños alguno de esos vídeos en los que sale un servidor de ustedes diciendo lo mismo de siempre, porque siempre digo lo mismo. Se supone que el visionado de esas grabaciones puede ayudarles a andar por el buen camino. Ojalá sea así. Pues bien, resulta que hay madres y padres que se lo toman tan a pecho que exhiben los vídeos sin tener en cuenta el contexto y, claro, pasa lo que pasa: “Mamá, no me pongas el vídeo de ‘Malatayú’ cuando vengo de fiesta, que no me entero de ‘ná”. Hombre, no es por disculpar a los muchachos, pero algo de razón tienen, ja, ja, ja.

¡Es que luego me llaman aguafiestas!