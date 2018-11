Buenas, llego un poco tarde, pero es que he estado pensando si escribía o no sobre el Día del Maestro, que se celebra hoy. Dudaba porque para mí el Día del Maestro es todos los días. Todos los días hay que respetar la autoridad de los maestros. Eso es lo que hacen las sociedades maduras. Y la nuestra todavía no lo es del todo. Queda trabajo por hacer. Y no debe ser flor de un día. De todas formas, felicidades. Y ánimo.

