¿Edad mínima para consentir relaciones sexuales? Cuando mis hijos eran adolescentes, yo decía que los 30 años, pero hay que ser modernos

Buenas, soy Emilio Calatayud. A medida que me voy haciendo viejo, soy más moderno. Antes, cuando mis hijos eran adolescentes y alguien me preguntaba que cuál debía ser la edad para consentir relaciones sexuales, yo me quitaba la toga y respondía como padre: Yo creo que los treinta años. Pensaba, sobre todo, en mi hija, porque era tan poco moderno que, en estos asuntos, me preocupaba más la niña que el niño. Pero hay que ser modernos. De hecho, y ya hablo como juez, yo habría fijado la edad mínima para mantener relaciones sexuales en los 14 años, pero el legislador la elevó a a 16. Y en esas estamos.

Fijaos si soy moderno, ja, ja, ja.