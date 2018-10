¡Visca España, viva España, viva la Guardia Civil, visca la Guardia Civil!, y felicidades a las Pilares y a los aragoneses

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy, Día de la Hispanidad o de la Fiesta Nacional, me he levantado con ganas de felicitarme y felicitaros, porque, a fin de cuentas, es la fiesta de todos los españoles, también de los que no quieren serlo. También quiero felicitar a la Guardia Civil, que celebra a su patrona, la Virgen del Pilar, por el excelente trabajo que realiza cada día para que podamos vivir más seguros. Y tengo que agradecer al general catalán de la Benemérita Pedro Garrido Roca que diera parte de su discurso en catalán, -que, como el español, es su lengua- en la toma de posesión como jefe de zona en Cataluña. Digan lo que digan, no hay una sola forma de ser catalán. ¡Visca España, viva España, viva la Guardia Civil, visca la Guardia Civil!

Y, por supuesto, felicidades a todas las Pilares y a todos los aragoneses.

Y gracias a todos los que habéis elegido Granada para pasar el puente, que sois muchos. Porque en Granada cabemos todos. Y en España, también.