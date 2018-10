Expulsar al niño que revienta las clases no sirve: en casa no va a reflexionar nada

Buenas, soy Emilio Calatayud. Después de un breve descanso para que descansarais de nosotros, los pesados del blog, os comento que el otro día me preguntaron en el El Mundo por mi opinión sobre las expulsiones de clase de los alumnos problemáticos. Yo nunca he sido partidario: los niños tienen que estar en el colegio. Ya se verá haciendo qué, pero en el cole. Eso sí, les dije que entendía a los profesores que no quieren que haya alumnos que les revienten las clases, pero los expulsados no van a reflexionar nada en su casa. Al revés. Los niños tienen que estudiar por lo civil o por lo criminal, así de claro. Y a los que molestan, que vayan a atender a ancianos o a servir comedores sociales o a limpiar la clase, mientras dure la sanción… Ya hay institutos que lo hacen.

Claro que luego te vienen los padres que dicen que su hijo no barre porque él paga sus impuestos, que habría que ver si los paga… Pero esa es otra historia.

Aquí os dejo el enlace del reportaje por si os interesa.

http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/10/13/5bc08a2c468aeb37228b4570.html