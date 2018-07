Buenas, soy Emilio Calatayud. Cuando los chavales comparecen en el juzgado me gusta relajar la tensión preguntándoles que de qué equipo son. Antes, respondían que del Barça, el ‘Madrí’, el ‘Aleti’, del Granada, etc. Pero últimamente eso ha cambiado. Se ha corrido la voz de que soy madridista y ahora todos mis ‘choricillos’ dicen que son merengues. No me creo tanta unanimidad, lo hacen para ver si les doy un permiso o les rebajo las penas, ja, ja, ja. Son niños, pero no son tontos, ja, ja, ja.

Relacionado