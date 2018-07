¿Qué fue de las manifestaciones de los pensionistas?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Para una persona como yo, que llevo diciendo prácticamente los mismo desde hace quince o 20 años, resulta sorprendente lo rápido que hoy en día cambiamos de tema de conversación y de opinión. ¿Qué fue de las manifestaciones de los jubilados por unas pensiones dignas? Me he informado y parece que solo siguen en Bilbao. ¿En el resto de España se han acabado porque ya no está Rajoy? ¿Ya está todo arreglado?

¿Y qué fue de los refugiados del Aquarius? ¿Y de Urdangarín? ¿A qué viene tanta velocidad? ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿No deberíamos dedicar un rato al día a reflexionar?

Cada vez estoy más convencido de que nos vendría bien estar un poco más desinformados.