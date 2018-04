Buenas, soy Emilio Calatayud. Sé que lo más difícil en casi todos los aspectos de la vida es encontrar el término medio, que es donde habitan la virtud y el sentido común. Pero siempre hay que intentarlo. La introducción viene a cuento de que ahora hay muchos padres que están preocupados porque sus hijos sean demasiado ‘lights’ o descafeinados, es decir, de esos que se quedan encerrados en un ascensor y, en lugar de pulsar la alarma, llaman a papá o a mamá (o a los dos) para que les den instrucciones. Para no caer en eso, me temo que hay padres que practican lo contrario: es decir, que el niño se come todas las collejas en el cole y la familia le dice que eso es normal y que aguante. Pues no es normal y no tiene que aguantar. Tan desaconsejable es criar hijos ‘light’ como hijos mártires. Ni bambis ni rambos. Cariño y respeto para educar, pero también disciplina, rigor y límites. Y quien tenga una fórmula mejor, por favor que la aporte.

