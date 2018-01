Los maestros creen que no tienen autoridad, habría que hacer un artículo 155 para que la recuperen: “Los alumnos deben respetar siempre a sus ‘profes’…”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Leo que una encuesta elaborada por el sindicato CSIF ha concluido que la mayoría de los maestros creen que no tienen autoridad. Me lo creo. Siempre digo que admiro a los maestros, pero no les envidio, porque yo tengo a la Policía y a la Guardia Civil para imponer la autoridad y ellos no.

Quizá sería bueno que el legislador se plantease la posibilidad de crear un artículo 155 para ayudar a los docentes a recuperar la autoridad. Podría empezar así: “Los alumnos deben obedecer a sus maestros y respetarles siempre…”. No sé, es una idea, porque no vamos a poner un guardia civil en cada escuela.

Ese hipotético 155 se sumaría al 155 ya existente y que respalda a los padres (“Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad”, etc) y al 155 que obliga a cumplir la Constitución.