¿Qué me da risa? Yo me río de…

Buenas, Soy Emilio Calatayud. Carlos Morán me pregunta, así a bocajarro, que qué me produce risa, que de qué me río, vaya. Es una pregunta profunda. Lo digo en serio, ja, ja, ja. Pero la respuesta me salió en menos de un segundo. O sea, que lo tenía meridianamente claro: Me río de mí mismo y de las cosas que me pasan. ja, ja, ja. Y cada vez más. Lo recomiendo. Es muy sano. Si alguna vez corres el peligro de elevarte por encima de los demás (que en este oficio mío, puede pasar), te ríes de ti mismo y aterrizas enseguida.

¿Y de qué os reís vosotros?