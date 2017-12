Buenas, soy Emilio Calatayud. Después de meditarlo con mi familia, con mis hijos…, y como quiera que ya cumplo lo requisitos aunque aún ‘sólo’ tengo 62 años, he decidido jubilarme. Me cuesta dar este paso, pero empecé muy joven y ahora quiero tener tiempo para estar con mi pareja y mi familia, y hacer una cosa que me gusta mucho: ver crecer la hierba, porque si te fijas bien, se ve crecer.

No vamos a dejar el blog, porque me gusta seguir en contacto con la gente, así que seguiremos estando comunicados.

Bueno, si habéis llegado hasta aquí os recuerdo que hoy es el Día de los Inocentes, o sea, que no me jubilo. Voy a seguir ocupándome de los santos culpables y de los demonios, que de todo hay, hasta que el cuerpo aguante, ja, ja, ja.