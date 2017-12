Buenas, soy Emilio Calatayud. Creo que nunca he conocido a nadie que no haya cometido un delito (incluido yo). He dado decenas de charlas a lo largo de mi vida y siempre suelo preguntar a los asistentes: ¿Quién no ha cometido alguna vez un delito? ¿Quién no ha conducido en su vida bajo la influencia de bebidas alcohólicas o ha superado los límites de velocidad? ¿Quién no ha cogido algo de un hipermercado? ¿Quién no ha trapicheado con falsificaciones de relojes, de bolsos, de camisas, de camisetas? ¿Quién no intenta engañar a Montoro? ¿Quién como menor no ha hecho barbaridades? ¿Quién no se ha bajado pelis y música de Internet? ¿Quién no piratea un partido televisado si puede? ¿Quién no ha compartido por ‘guasap’ imágenes que no debía compartir? ¿Quien…? Lo que ocurre es que no nos han pillado. Hemos cometido delitos, pero no somos delincuentes. Pues con la mayoría de los menores infractores, pasa lo mismo.

El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.