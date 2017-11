Padres y madres “amenazan de muerte” a una árbitro menor de edad en un partido de alevines: hay quien no vale para ser padre ni madre

Buenas, soy Emilio Calatayud. Cuenta César Guisado en el periódico IDEAL que el pasado sábado, día contra la violencia hacia la mujer, varios padres y madres “amenazaron de muerte” a una árbitro menor de edad durante un partido de alevines en un pueblo de Granada. Por lo visto, la niña se fue del campo llorando por las barbaridades que le llovían desde la grada. Parece que el club ya ha prohibido entrar en las instalaciones a la madre que, supuestamente, llevó la voz cantante y ha invitado a la árbitro a que vuelva a pitar en el campo para desagraviarla. No sé qué pensarán los hijos de estas personas, o sea, los alevines, del comportamiento de sus padres y madres. Pero no creo que estén orgullosos. Lo que sí está claro es que hay quien no vale para ser padre ni padre. Y como digo siempre, bastante bien salen algunos chavales con los padres que tienen.

Espero que esta niña se recupere del disgusto y siga arbitrando: que no se salgan con la suya los que te amenazaron. ¡Ánimo y un beso!