Buenas, soy Emilio Calatayud. Seguimos con las relaciones entre abuelos, hijos y nietos. Sucede, o es es lo que me llega, que los hijos cuando son padres y comen carne se ponen bastante tiquismiquis. Es lo que hablábamos en el anterior comentario. Algunos, no generalizo que luego me echan la bronca, suelen usar a sus padres como si fueran niñeras y eso no es. Los abuelos, lo repito, ya hicieron su trabajo (mal, regular o bien) y no pueden convertirse en los padres de sus nietos. Pero es que, además de endosarte a los niños, te los entregan con un libro de instrucciones. Y pobre de ti si te lo saltas. “Mi hija me riñe porque le doy una chuche a mi nieto y ella lo alimenta con pizzas congeladas”, me comentaba el otro día una amiga. Consejos vende para mi no tengo.

