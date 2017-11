“Mamá, si no me dejas salir con él, me ‘preño'” “Hija, si tú te ‘preñas’, yo también”

Buenas, soy Emilio Calatayud. En las conferencias suelo decir que, cuando las niñas cumplen los 15 o los 16 años, suelen enamorarse y, en bastantes casos, se quedan prendadas de los chorizos, de los ‘malotes’, porque parece que les ponen los chorizos. Y si los padres quieren evitarlo, pues hay niñas que te sueltan eso tan acongojante de “Mamá, si no me dejas salir con él, me ‘preño'”. Y algunas lo hacen. Una amiga me comentó el otro día que tuvo que enfrentarse a esa situación y esto fue lo que hizo: “Hija, si tú te ‘preñas’, yo también”.

La niña no supo qué decir. Y todavía no ha reaccionado.