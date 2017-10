Si un niño no puede permanecer sentado dos horas ante un pupitre, pues que no esté, pero que se quede en el ‘cole’

Buenas, soy Emilio Calatayud. Con esto de Cataluña, no sé cómo irá la elaboración de la Ley de Educación que, se supone, va a ser de todos y para todos para que dure. Pues esa futura ley, en mi opinión, debe tener en cuenta que cada niño es un mundo, que no todos van a ser ingenieros espaciales y que no pasa ‘ná’ por eso. Hay chavales que no pueden permanecer más de dos horas sentados ante un pupitre, pues que no estén. Eso sí, pero siempre dentro del ‘cole’, porque los niños donde tienen que estar es en el ‘cole’. Si un ‘chavea’ no puede ni quiere estar dos horas sentado en un pupitre, es el sistema, el ‘cole’, el tiene que darle respuestas. Si algo he aprendido como juez de Menores, es que todos los chavales, o la gran mayoría. tienen una vocación, aunque ellos no lo sepan. Hay que dar con la tecla, como aquel choricillo mío que era un experto robos con fuerza, no había puerta que se le resistiera, y acabó siendo cerrajero.

Esta es mi modesta aportación a la futura ley de Educación, si es que al final los políticos tienen tiempo para hacerla, que esa es otra.