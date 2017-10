Absuelta una madre granadina que dio un cachete a su hijo: el propio chico reconoció que su madre “lo hizo bien”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. Un juzgado de lo Penal de Granada ha absuelto a una madre que dio un cachete a su hijo. Se da la circunstancia de que la propia ‘víctima’, es decir, el niño, reconoció ante el juez que su madre “lo hizo bien”. Pero mejor que lo cuente la compañera Yenalia Huertas, periodista especializada en información de tribunales del diario IDEAL. La sentencia “recuerda que mientras su madre le reprendía, entre otros motivos por haber suspendido ocho asignaturas, haber cogido el móvil sin permiso –se lo había retirado como castigo–, no haber recogido el cuarto y tener 20 euros en su armario cuya procedencia desconocía, el niño dio golpes a la puerta y le contestó «a voces» y con malos modos. «Ante este mal comportamiento de su hijo, fue cuando la madre le propinó una bofetada o cachete que no fue excesivo ni desproporcionado, como así resulta de que el mismo menor llegó a decir en la vista que su madre lo hizo bien y que no se pasó con él».

Relacionado