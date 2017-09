Investigar contra el cáncer, un buen motivo para invertir el dinero público y no derrocharlo en ‘chuminás’

Buenas, soy Emilio Calatayud. Hoy es el día internacional de la investigación contra el cáncer, una enfermedad que forma parte de la vida de miles de personas, incluido el que esto escribe. Esta jornada sirve para recordarnos que hay que invertir en investigación para curar el cáncer. A mí me parece un buen destino -y no lo digo porque sea un afectado- para el dinero público. Para eso pagamos impuestos, para tener mejores investigadores, mejor salud, mejores colegios, mejor educación… y no para que se gasten en ‘chuminás’ o para que se pierdan en en el pozo de la corrupción.

