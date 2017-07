Dar la paga a los hijos no es una obligación legal, yo estoy a favor de la paga, pero ‘poquita’

Buenas, soy Emilio Calatayud. Un amigo del blog nos pregunta si existe algún artículo o disposición legal que obligue a los padres a dar una paga a sus hijos menores de edad y la respuesta es que no. Dar una paga -que solía darse los domingos- a los niños es una tradición y una medida educativa. Hay gente que es partidaria de la paga y otra que no, que va dando dinero cuando se lo pide el chaval. Yo soy partidario de la paga, pero ‘poquita’. Y, claro, si no hay respuesta por parte del chico, pues se quita. La paga tiene que estar ligada a un buen comportamiento, es evidente.

Nosotros estamos obligados a mantener a nuestros hijos menores de edad, pero no a darles una paga. Y a los mayores de edad tampoco estamos obligados a darles la paga, pero esa es otra historia.